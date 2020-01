Coronavirus, a Milano annullata la parata del Capodanno cinese (Di domenica 26 gennaio 2020) La grande parata per il Capodanno cinese prevista a Milano per il 2 febbraio è stata annullata. Lo ha deciso il coordinamento delle associazioni cinesi a Milano in segno di solidarietà verso la madrepatria, dove a causa dell'allarme per il Coronavirus non si è potuto festeggiare il Capodanno lunare attraverso manifestazioni pubbliche. Il budget per la parata di via Paolo Sarpi, dove si trova la Chinatown milanese, verrà donato alla città di Wuhan, epicentro del Coronavirus, per acquistare materiale sanitario. fanpage

fanpage : ??Ultim'ora - La studentessa è stata ricoverata. Era appena tornata da Wuhan #coronavirus - Corriere : Coronavirus, studentessa cinese si sente male: accertamenti a Milano - Corriere : Coronavirus, studentessa cinese si sente male: accertamenti a Milano -