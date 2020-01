Coronavirus, 56 morti e 2000 persone infette in Cina: autorità vietano il commercio di selvaggina. Nuovo caso in Canada, uno sospetto a Vienna (Di domenica 26 gennaio 2020) Duemila casi di contagio accertati e già 56 vittime. L’epidemia di Coronavirus si sta espandendo sempre più velocemente in tutta la Cina: solo nelle ultime 24 ore sono morte 15 persone infette e almeno 688 nuovi casi sono stati confermati, come fa sapere la Commissione nazionale cinese per la Salute nel suo ultimo bollettino. Dei nuovi decessi, 13 si sono verificati nella provincia di Huberi, quella dove si trova la città di Wuhan, focolaio del virus che si sta allargando anche oltre i confini della Repubblica Popolare, con 39 casi confermati finora. Tre sono infatti le persone infette in Malesia, Giappone e Francia, quattro in Australia, due negli Stati Uniti, in Vietnam e Thailandia, a Macao e in Corea del Sud, una invece a Singapore, Taiwan, Nepal e Hong Kong. A questi si aggiungono un nuovo caso accertato in Canada e uno sospetto a Vienna. Il primo riguarda un uomo di 50 anni ... ilfattoquotidiano

