Coronavirus, 21enne cinese si sente male a Milano (Di domenica 26 gennaio 2020) Una studentessa cinese della Bocconi di Milano si è sentita male dopo esser tornata da Wuhan. La ragazza è stata ricoverata pensando al Coronavirus, e intanto il virologo Roberto Burioni invita alla prudenza. Coronavirus, studentessa cinese ritorna da Wuhan Nella giornata di sabato 25 gennaio una studentessa cinese di 21 anni si è sentita male improvvisamente mentre si trovava nella sua residenza per studenti della Bocconi. Subito la ragazza è stata trasportata d’urgenza in ospedale per accertamenti, visto che presentava alcuni dei sintomi del Coronavirus, quali febbre alta e vertigini. La studentessa ha raccontato di essere tornata la sera prima da Wuhan, dove era stata per trovare un suo amico, anche lui studente. Per questo motivo la ragazza è stata trattenuta per capire se si tratti di uan semplice influenza oppure se possa essere stata contagiata dal ... notizie

Coronavirus 21enne Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus 21enne