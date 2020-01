Cormezz: Gli ultras hanno scelto l’indifferenza nei confronti del “traditore” (Di domenica 26 gennaio 2020) Indifferenza, sarà la parola d’ordine della curva B verso Maurizio Sarri questa sera al San Paolo, scrive il Corriere del Mezzogiorno. i gruppi organizzati sono tornati a cantare e a rendere vivo il San Paolo, non vogliono farsi prendere dal sentimento ostile verso chi è andato nella casa della Signora sportivamente più odiata. E, allora, la linea che sembra prevalere è quella dell’indifferenza. Sarri non dovrà percepire né amore, né odio I cori a sostegno del Napoli dunque saranno l’unica cosa che si sentirà al San Paolo questa sera, ma è chiaro che l’odio verso il “traditore” sarà forte. Negli ultimi giorni in città il dibattito riguardo all’accoglienza da tributargli è diventato l’argomento centrale nell’attesa della gara. É palpabile l’imbarazzo: il «traditore», resta l’allenatore che più ha dato alla squadra e alla città. l’uomo del record con ... ilnapolista

