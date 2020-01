CorMez: prima del Barcellona è previsto nuovo incontro per il rinnovo di Milik (Di domenica 26 gennaio 2020) Il Napoli e Milik continuano a parlare di rinnovo e presto ci sarà un nuovo incontro per discuterne. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. “Procede la trattativa per il rinnovo di Milik, dovrebbe esserci un incontro con i suoi agenti a ridosso di Napoli-Barcellona. De Laurentiis gli ha proposto un quinquennale a 3,5 milioni di base fissa più bonus con una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. Il dialogo è ben avviato ma non tutto è stato definito nei dettagli”. L'articolo CorMez: prima del Barcellona è previsto nuovo incontro per il rinnovo di Milik ilNapolista. ilnapolista

napolista : CorMez: prima del Barcellona è previsto nuovo incontro per il rinnovo di #Milik #DeLaurentiis gli ha offerto un qu… - Salvato95551627 : RT @napolista: CorMez: è stato #Insigne a suggerire a #Politano di venire a #Napoli I due si sono parlati prima di Natale. Il capitano gli… - napolista : CorMez: è stato #Insigne a suggerire a #Politano di venire a #Napoli I due si sono parlati prima di Natale. Il cap… -