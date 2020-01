Coreografia Roma-Lazio, spettacolo all’Olimpico: le due tifoserie regalano emozioni [FOTO e VIDEO] (Di domenica 26 gennaio 2020) Coreografia Roma-Lazio – Si sta giocando il derby della Capitale. Come sempre spettacolo sugli spalti. Le due tifoserie hanno regalato coreografie da brividi nel pre-gara. Cori, bandiere e stemmi ricreati sulle due Curve per una partita molto attesa. Un Roma-Lazio d’alta classifica. Ora si attende lo spettacolo in campo con le due squadre che proveranno a vincere fino alla fine. In alto la FOTOGALLERY, in basso i VIDEO. Roma-Lazio, la Coreografia dei tifosi giallorossi Roma-Lazio, la Coreografia dei tifosi biancocelestiL'articolo Coreografia Roma-Lazio, spettacolo all’Olimpico: le due tifoserie regalano emozioni FOTO e VIDEO CalcioWeb. calcioweb.eu

CalcioWeb : #RomaLazio, #coreografia da brividi all'#Olimpico ?? le due tifoserie regalano spettacolo [FOTO e VIDEO] ?? - - forzaroma : La Roma rovina la coreografia alla Nord: 'Gioco di luci? Occhio a chi lo dici' #RomaLazio - shitisawmiley : RT @PagineRomaniste: #RomaLazio, la coreografia della #CurvaSud: 'Questo stemma ho nelle vene. Questo stemma mi appartiene' - FOTO https://… -