Cooperazione tra Italia e Russia, nuovo impulso dal lavoro dell’ambasciatore (Di domenica 26 gennaio 2020) L’Ambasciatore d’Italia Pasquale Terracciano ha partecipato stamattina al Forum Gaidar nella sezione “Dialogue of civil dialogues” dedicata alla Cooperazione tra istituzioni, società civile e business. L’Ambasciatore ha sottolineato nel suo discorso il ruolo fondamentale dei dialoghi tra le varie componenti della societa’ civile come colonna portante delle nostre relazioni bilaterali, soprattutto in un contesto di instabilita’ politica. L’Ambasciatore ha ribadito che “la Cooperazione che può essere rilanciata e intensificata attraverso il Forum delle societa’ civili italo-russe, luogo privilegiato di incontro delle dimensioni economica, politica e sociale”. La situazione dei rapporti della Russia con il mondo la conosciamo, e sappiamo anche la crescita di quelli con il nostro Paese, che spesso è rimasto al palo delle attese degli sviluppi internazionali, dopo aver patito le ... ildenaro

