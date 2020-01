Conte ‘non molla’: il piano per blindare il governo in caso di sconfitta in Emilia Romagna (Di domenica 26 gennaio 2020) Giuseppe Conte si prepara ai risultati delle elezioni in Emilia Romagna. Il governo non cade neanche in caso di sconfitta alle regionali. La strategia del premier. Giuseppe Conte guarda con malcelata preoccupazione alle elezioni regionali in Emilia Romagna, consapevole del fatto che, in caso di vittoria, la Lega proverebbe a dare la spallata decisiva al governo già in bilico. Il Conte Bis è segnato dalla crisi del Movimento 5 Stelle e dal passo indietro di Luigi Di Maio, oltre che dallo scontro tra Italia Viva e Pd (e Italia Viva e M5s). Chiude il cerchio un eccessivo realismo dei dem che non hanno mai nascosto che una sconfitta in Emilia Romagna dovrebbe costringere la maggioranza a fare riflessioni sul proprio futuro. Fonte foto: https://www.facebook.com/GiuseppeConte64 Elezioni in Emilia Romagna, per Giuseppe Conte il governo resta in carica anche in fase di ... newsmondo

matteosalvinimi : #Salvini: Sento da Conte, Renzi e Zingaretti le stesse cose che dicevano prima del voto in Umbria: 'Qualunque sarà… - matteosalvinimi : #Salvini: Non vedo l'ora che arrivi domenica. Da lunedì per Conte, Renzi e Zingaretti sarà un problema. @TgLa7 - NicolaPorro : Clamoroso: #Crimi crede davvero di essere un leader! Paradosso a #Bibbiano: contro la #Lega un non-partito, le… -