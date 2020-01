Concorso di bellezza per animali marini: la Ocean Art Competition vi lascerà senza parole [FOTO] (Di domenica 26 gennaio 2020) Un Concorso senza eguali, la Ocean Art Competition, che ogni anno premia le immagini più belle che ritraggono gli animali marini. Si è appena conclusa l’edizione 2019, che ha visto premiati scatti davvero eccezionali. Decine di fotografi hanno immortalato prospettive che potrebbero lasciarvi senza parole. Il Concorso di ‘bellezza’ organizzato dalla Underwater Photography Guide, ha raccolto alcune delle migliori fotografie della vita acquatica in tutto il mondo. Il Concorso fotografico subacqueo Ocean Art Competition di quest’anno ha attirato migliaia di aspiranti da 78 paesi che sono stati giudicati dai famosi fotografi subacquei: Tony Wu, Martin Edge e Marty Snyderman. In giuria anche l’editore della Underwater Photography Guide, Scott Gietler. Cos’è l’Ocean Art Competition Il Concorso di bellezza subacqueo Ocean Art Competition, oltre a ... velvetgossip

miciamiaoo : @pietro_nurra @NinaByzantina Dai, sei più intelligence di questo commento. Governare non è un concorso di bellezza. - Borderline_24 : #Bari, tutto pronto per il #Concorso di bellezza 'Miss & mister Green 2020' - cutierudegirl : non ci arrivo, cosa c'entra l'orientamento sessuale con un concorso di bellezza? che 'sfida' sarebbe? le miccette… -