Comedy Central presenta, Gene Gnocchi sul palco per l’ultima puntata (Di domenica 26 gennaio 2020) Comedy Central presenta Gene Gnocchi, il comico di Fidenza per l’ultima puntata di questa stagione di spettacoli teatrali Comedy Central presenta è arrivato al suo ultimo giro di boa per questa edizione e come tale non poteva che concludersi col botto. Sarà infatti il sempreverde Gene Gnocchi a cavalcare il palco per l’ultima volta di questo ciclo, lunedì 27 gennaio alle 21.00 su Comedy Central – il canale di ViacomCBS Networks Italia dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente su Sky al canale 128 e in streaming su NOW TV. L’appuntamento con Gene Gnocchi promette di far ridere di gusto, dall’inizio alla fine. Impossibile resistere al suo umorismo pungente! Con 6 spettacoli inediti di 60 minuti ciascuno, Comedy Central il lunedì sera porta il teatro direttamente sul piccolo schermo. Ogni puntata di Comedy Central presenta è uno spettacolo monografico, rigorosamente ... dituttounpop

