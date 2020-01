Civitanova-Trento in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Champions League volley (Di domenica 26 gennaio 2020) oggi domenica 26 gennaio si gioca Civitanova-Trento, match valido per la Champions League 2020 di volley maschile. Derby infuocato all’Eurosuole Forum dove andrà in scena lo scontro diretto tra le due grandi potenze della Pool A, entrambe capaci di sconfiggere Fenerbahce e Ceske Budejovice nelle prime due uscite: in palio il primo posto nel raggruppamento al termine del girone d’andata e una fetta importante della qualificazione ai quarti di finale, riservata ai vincitori dei cinque gironi e alle tre migliori seconde classificate. Questo incontro sarebbe dovuto andare in scena a inizio dicembre ma la Lube era impegnata nel Mondiale per Club poi vinto e dunque è stato posticipato a oggi. Segui Civitanova-Trento in diretta streaming su DAZN La partita si disputerà in contemporanea al turno di SuperLega: Civitanova avrebbe osservato un turno di riposo, Trento ha dovuto rinviare ... oasport

sportface2016 : #Volley #ChampionsLeague Ecco quando e come seguire il big match tra #Civitanova e #Trento - zazoomblog : Volley Civitanova-Trento: derby infuocato in Champions League! In palio il primo posto nel girone - #Volley… - viv_civitanova : Volley: domenica grande appuntamento all'Eurosuole Forum, c'è il derby di Champions League con Trento… -