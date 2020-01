Cina, Coronavirus, Burioni: “Può essere trasmesso anche da persone asintomatiche” (Di domenica 26 gennaio 2020) Roberto Burioni parla di un virus che può colpire anche senza manifestarsi: si può essere contaggiati anche da persone che non sembrano avere il virus. C’è una cattiva e una buona notizia: in Italia il Coronavirus non è ancora arrivato e l’unica cosa da fare per i cittadini è evitare di andare in Cina. Quella … L'articolo Cina, Coronavirus, Burioni: “Può essere trasmesso anche da persone asintomatiche” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

