Chiara Ferragni, le “istruzioni” per il seno: “Fate così e diventa gigante…” (Di domenica 26 gennaio 2020) Con un nuovo post ironico su Instagram Chiara Ferragni spiega che la grandezza del seno è solo questione di prospettiva… e fa incetta di like. Come avere un seno gigante? Molte donne si sono poste la questione e, per chi aspettasse ancora una risposta, arriva ora la spiegazione su Instagram di Chiara Ferragni. Con una … L'articolo Chiara Ferragni, le “istruzioni” per il seno: “Fate così e diventa gigante…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

