Chi era Kobe Bryant, la leggenda del basket tra le più note al mondo (Di domenica 26 gennaio 2020) Star, leggenda: questi gli appellativi con i quali viene ricordato in questi momenti il grande Kobe Bryant, l’ex asso vincente dell’NBA vittima di un incidente in elicottero a Calabasas, in California. La notizia, lanciata inizialmente solo da TMZ.com è stata poi confermata dalle agenzie stampa americane. La vita e la carriera della leggenda del basket scomparsa a soli 41 anni. Kobe Bryant, tra gli sportivi più famosi e forti al mondo Viaggiava in elicottero insieme ad altre 4 persone il grande Kobe Bryant, uno degli ex cestiti indubbiamente più forti al mondo. Non solo una leggenda per gli amanti del basket ma una vera e propria icona, uno di quei campioni entrati a far parte dell’Olimpo comunemente condiviso. Nato a Filadelfia nel 1978, è da considerarsi uno dei più grandi e forti cestisti – precisamente una guardia tiratrice – che l’NBA abbia mai visto. Il volto dei Los ... thesocialpost

