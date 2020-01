Chi era Kobe Bryant: biografia dell’ex cestista morto in un incidente (Di domenica 26 gennaio 2020) Tragicamente morto nella giornata del 26 gennaio 2020 in California durante un volo in elicottero, Kobe Bryant sarà senz’altro ricordato come uno dei più gradi giocatori di basket di tutti i tempi. Il 41enne cestista dei Los Angeles Lakers è stato infatti protagonista di numerosi record individuali durante i suoi oltre vent’anni di carriera professionistica, tra cui l’essere stato il più giovane giocatore dell’All Star Game a 19 anni e l’essere stato l’unico giocatore dell’Nba ad aver segnato più di 60 punti nella sua ultima partita ufficiale. morto Kobe Bryant: la biografia Nato a Filadelfia il 23 agosto del 1978, Kobe Bryant nasce figlio d’arte. Il padre, Joe Bryant, è stato infatti un celebre cestista di numerose squadre professionistiche statunitensi ed italiane tra gli anni ’70 e gli anni ’90. Fu proprio in Italia che il ... notizie

