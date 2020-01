Chi è Giampiero Mughini, giornalista e grande tifoso della Juventus (Di domenica 26 gennaio 2020) Dal giornalismo politico a quello sportivo, ecco chi è Giampiero Mughini. La biografia e la vita privata del grande tifoso della Juventus. ROMA – Giampiero Mughini ha sempre fatto parlare di sé. grande tifoso della Juventus, le sue ultime apparizioni televisive come opinionista hanno spesso provocato polemiche. Andiamo a conoscere meglio il giornalista siciliano. Chi è Giampiero Mughini, la biografia del giornalista italiano Giampiero Giovanni Mughini è nato a Catania il 16 aprile 1941 sotto il segno dell’Ariete. Sin da giovane si è dedicato al mondo della politica. Una lunga esperienza che lo ha portato anche a partecipare alle manifestazioni studentesche del maggio 1968 a Parigi. L’anno dopo è stato tra i fondatori del periodico Il manifesto. La sua vicinanza alla sinistra è venuta meno con il passare del tempo tanto che negli anni ottanta ha deciso di ... newsmondo

Giampiero_Ge : RT @zanzibardy: @SalaLettura Le azioni erano mostruose ma chi le fece era pressoché normale né demoniaco né mostruoso. Hannah Arendt #L… - EmanueLazio : RT @UomoRango: mi dicono dell'ennesima telecronaca Rai con sciarpetta. Dov'è la novità? Per chi non lo sapesse: LA REDAZIONE RAI SPORT È LA… - UomoRango : mi dicono dell'ennesima telecronaca Rai con sciarpetta. Dov'è la novità? Per chi non lo sapesse: LA REDAZIONE RAI S… -