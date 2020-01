‘Che gatta nera…’Naike Rivelli senza pudore, parte intima in primo piano coperta da uno specchio [FOTO] (Di domenica 26 gennaio 2020) Naike Rivelli e Ornella Muti sfilano in Francia Negli ultimi giorni Naike Rivelli e la madre Ornella Muti si trovano in Francia per realizzare delle sfilate di moda. A testimoniarlo sono le foto e le clip che la 45enne posta sul suo seguitissimo account Instagram. Ad esempio, qualche ora fa la modella ha realizzato una specie di mini documentario in cui si vede la sua giornata passata tra cambi d’abito, passerella e poi relax. E a proposito di questo l’attrice è entrata nella sua stanza d’albergo spogliandosi nuda dirigendosi senza biancheria intima verso il bagno. La modella 45enne e la provocazione col gatto nero Chi segue Naike Rivelli sui social network sa perfettamente che ama moltissimo lanciare delle provocazioni ma anche mostrarsi come mamma l’ha fatta. Un po’ di tempo fa la 45enne ha realizzato uno scatto davvero osè coinvolgendo anche il suo gatto ... kontrokultura

vivica87887951 : Che gatta morta darsi #90giorniperinnamorarsi - KontroKulturaa : 'Che gatta nera...'Naike Rivelli senza pudore, parte intima in primo piano coperta da uno specchio [FOTO] - - Aquilonisenzac1 : @Gatta_Sa Oh che peccato. Ci saranno sicuramente tante altre occasioni. Pier è bravissimo, è tanto cuore e vale se… -