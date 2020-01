Centrodestra, Tajani: “Candidati Forza Italia sono vincenti” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Il dimostra che “Forza Italia ha una classe dirigente vincente. In tutta Italia c’è una classe dirigente in grado di condurre il Centrodestra alla vittoria”. Così Antonio Tajani, vicepresidente di Fi, in collegamento con ‘Porta a Porta’. “Per Santelli si profila una grande vittoria. Jole è una rappresentante storica di Fi, dalla Calabria riparte Fi e la riscossa del Sud” esulta Tajani ai primi exit poll. A Lamezia Terme per sostenere Santelli, il numero due del partito manda un messaggio preciso agli alleati, in particolare alla Lega di Matteo Salvini: “Se confermati, gli exit poll assicurano un successo straordinario per Santelli. Questo significa che i nostri candidati sono vincenti e che Fi è e resta indispensabile è fondamentale per il Centrodestra”. L'articolo Centrodestra, Tajani: ... ildenaro

