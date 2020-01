C’è posta per te, Gabriella lascia il marito: figlio non la perdona (Di domenica 26 gennaio 2020) Sabato 25 gennaio 2020 è andata in onda la terza puntata di C’è posta per te. Protagonista della serata anche la signora Gabriella che ha deciso di chiedere l’aiuto del programma per ricucire i rapporti con il suo secondo figlio, ovvero Luigi. Quest’ultimo non perdona la madre di aver lasciato il padre e la sua famiglia per un altro uomo. La storia di Gabriella e il figlio Luigi Gabriella è mamma di tre figli e ha chiesto l’intervento di C’è posta per te per cercare di riallacciare i rapporti con il suo secondogenito Luigi. Quest’ultimo non le parla da ben 4 anni e nonostante i vari tentativi di mettersi in contatto, lui non ha mai accettato. Il motivo? Il ragazzo non perdona alla madre di avere tradito il padre. Come raccontato dalla stessa signora Gabriella, la donna ha avuto un matrimonio felice, dopo 17 anni, però, si è accorta di non amare più ... notizie

maccari_nicolo : RT @LaVeritaWeb: Nella regione che ha creato il sistema Bibbiano, il presidente uscente lancia l'asilo nido obbligatorio. Alla base c'è l'o… - batulash : RT @LaVeritaWeb: Nella regione che ha creato il sistema Bibbiano, il presidente uscente lancia l'asilo nido obbligatorio. Alla base c'è l'o… - Nicocele1210 : @DiReddito In fila alla posta i pensionati per ritirare la pensione, l'impiegato chiama:Esposito,Rizzo...Rossi..Tòt… -