C’è Posta per Te, Federica chiude la busta a Salvatore: il gesto di Maria de Filippi che non aveva mai fatto prima (Di domenica 26 gennaio 2020) Non tutte le storie di C’è Posta per Te hanno un lieto fine e quella tra Salvatore e Federica è finita male perché lei non ha perdonato i tradimenti di lui. All’inizio, Maria De Filippi prova a convincere la donna a riconciliarsi col marito ma poi viene a conoscenza di un dettaglio che la lascia interdetta. “Ha raccontato che ha venduto la macchina per prendere una casa con lei? Da dove li ha presi questi soldi? Li ha tolti alla famiglia” rivela Federica alla conduttrice. (Continua...) Salvatore ammette di aver omesso quel particolare e lei chiude la busta, mentre Maria prende semplicemente atto della decisione. Sui social, il pubblico sembra soddisfatto dell’epilogo della vicenda visto che lui non è stato del tutto sincero neanche con la De Filippi. Salvatore e Federica, coppia di Pontecagnano (Salerno), hanno alle spalle 12 anni di storia. Salvatore, però, ha mandato ... howtodofor

