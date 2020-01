Catanzaro, giustizia: il giudice dopo 1 anno e mezzo non deposita motivazione, condannati per mafia scarcerati (Di domenica 26 gennaio 2020) Non è la prima volta e non sarà l'ultima, ma il responsabile ovviamente non pagherà e cinque condannati per mafia torneranno liberi, vanificando gli sforzi delle Forze dell'ordine e degli inquirenti firenzepost

FirenzePost : Catanzaro, giustizia: il giudice dopo 1 anno e mezzo non deposita motivazione, condannati per mafia scarcerati… - InfoLtnews : Inchiesta su sentenze pilotate a Catanzaro, ministro Giustizia promuove azione disciplinare nei confronti di Petrini - GruppoIeC : Catanzaro. Giustizia deviata, il GIP conferma le misure restrittive - -