Catalfo (ministra Lavoro): “Salario minimo orario è nostro obiettivo”. La ricercatrice Fana: “Risultato? Redditi più alti per tutti” (Di domenica 26 gennaio 2020) “Il salario minimo orario è un nostro obiettivo. Ci porterebbe in linea con gli altri Paesi europei. L’intento è porre una base per far sì che si rialzino tutti, perché non è abbassando gli stipendi che aiutiamo le imprese o facciamo uscire l’Italia dalla situazione economica in cui si trova”. A dirlo è la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, che a Milano ha partecipato alla presentazione del libro Basta salari da fame! di Marta e Simone Fana. E sono la ricercatrice e il sociologo del Lavoro a spiegare come il salario minimo orario creerebbe le condizioni per una redistribuzione dei redditi a vantaggio di tutti i lavoratori. L'articolo Catalfo (ministra Lavoro): “Salario minimo orario è nostro obiettivo”. La ricercatrice Fana: “Risultato? Redditi più alti per tutti” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

