Castelpoto, vittoria schiacciante, primato e poker di gol: la domenica speciale di bomber Fuccillo (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastelpoto (Bn) – vittoria schiacciante, primato e un poker di reti. C’è di tutto nella domenica speciale del bomber Luca Fuccillo che con le sue quattro reti ha trascinato il Castelpoto in vetta alla classifica. Grazie al roboante successo nello scontro diretto contro il Vitulano di questo pomeriggio (5-2), la formazione giallorossa ha completato la rimonta, balzando al comando proprio a spese dei rivali vitulanesi, i quali, a loro volta, tenevano in pugno il comando sin dalle prime giornate. “Bè, che dire, è stata una domenica davvero speciale sotto tutti i punti di vista. E’ superfluo aggiungere che sono felice, non tanto per la quaterna di gol che ho siglato, ma soprattutto per la vittoria e per il primato conquistato”. Luca Fuccillo, in sintesi, esprime il concetto di una squadra che, dal giorno del suo arrivo e dell’avvento in panchina di ... anteprima24

