Casoria | botte da orbi fra ragazzine all’esterno di un cinema VIDEO

Casoria – Hanno accerchiato e pestato una coetanea all'esterno di un parco commerciale, più precisamente nei pressi dell'Uci cinema. È successo a Casoria, nella serata di ieri. A documentarlo è il consigliere comunale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, a cui è arrivata una segnalazione VIDEO dell'accaduto. "botte da orbi fra ragazzine. La segnalazione che ci è arrivata ci lascia a bocca aperta. Un folto gruppo di adolescenti ha accerchiato una ragazzina che è stata picchiata con una violenza e una brutalità impressionanti. Un agguato in piena regola. E pensare che a metterla in pratica siano adolescenti fa venire i brividi", scrive Borrelli sulla sua pagina Facebook. "È il segno che non esistono più freni, non esistono più limiti. La cultura della violenza, spesso acquisita in famiglia, prende il ...

