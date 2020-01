Carcere di Viterbo, il Comitato anti tortura del Consiglio d’Europa: “Provocazioni e violenze”. I detenuti: “C’è un gruppo punitivo di agenti” (Di domenica 26 gennaio 2020) C’è chi racconta di essere stato spinto giù dalle scale da un gruppo di agenti penitenziari, e poi preso a calci e pugni. C’è un detenuto al ’41 bis’ a cui un’ispettrice avrebbe bruciato le dita dei piedi. E molti riferiscono di essere stati aggrediti in luoghi non coperti da telecamere a circuito chiuso. Tutto riportato, nero su bianco, nelle circa cinquanta pagine del rapporto del Comitato anti tortura (Cpt) del Consiglio d’Europa sulla visita condotta, a marzo scorso, nelle carceri di Biella, Milano Opera, Saluzzo e Viterbo. Non solo il Comitato ha raccolto diverse testimonianze su presunti maltrattamenti fisici inflitti da parte del personale di polizia penitenziaria, ma ha anche riscontrato che le descrizioni delle lesioni contenute nelle cartelle cliniche sono compatibili con i racconti dei detenuti. Molti hanno parlato di continue provocazioni e insulti a sfondo razzista. Almeno ... ilfattoquotidiano

