Cane poliziotto dà l' ultimo saluto al collega a quattro zampe

Il Cane poliziotto Tarol sembra aver capito che in una scatola azzurra c'erano le ceneri del collega a quattro zampe Aiko, avvicinandosi per quello che è sembrato ai presenti un ultimo saluto Il Cane della Polizia di Stato Tarol sembra aver riconosciuto le ceneri del collega a quattro zampe Aiko, purtroppo improvvisamente venuto a mancare, avvicinandosi alla scatola che le conteneva per dargli quello che è sembrato un ultimo saluto. Questa è l'impressione che hanno avuto gli agenti del Reparto mobile della Polizia di Padova, vedendo la reazione del loro collega e amico a quattro zampe all'arrivo delle ceneri di Aiko. Due cani, due pastori tedeschi, due amici. Tarol sembra proprio aver salutato Aiko da vero amico. Questi pastori tedeschi erano entrambi in forza presso la Questura di Padova. Quella che è sembrata a tutti coloro che conoscevano i due cani ...

