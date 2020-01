Candidato unico del centrosinistra, le sardine irpine aprono al ministro Costa (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Claudio Petrozzelli, tra i fondatori locali del movimento delle sardine, a margine di un’assemblea, tenutasi alla Chiesa del Carmine di Avellino apre alla proposta, lanciata qualche giorno fa, dal sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia. «Il ministro all’Ambiente è un buon profilo. Non è l’unico, ma si tratta di un nome da tenere in considerazione». La neonata forza, comunque, non risparmia i pentastellati: «Non hanno i numeri per dettare le condizioni. Si tratta, inoltre, di un soggetto costituito da divisioni interne e incapace di proporre un’unica linea da portare avanti». Allo stesso tempo, però, non chiudono al dialogo con gli alleati progressisti in vista delle regionali. «Nei prossimi giorni – continua Petrozzelli – presenteremo ai partiti una nostra proposta programmatica. La priorità non sono i nomi, ma i progetti che si intendono ... anteprima24

