Cameriera fa la ‘cresta’ sul conto nel ristorante dove lavora: 75mila euro in 10 anni (Di domenica 26 gennaio 2020) La 35enne è stata arrestata dai carabinieri di Piandimeleto che si sono finti clienti in un ristorante nell'Urbinate: durante la perquisizione a casa sua i militari hanno trovato 75mila euro (restituiti al titolare) che gli investigatori sospettano accumulati in pochi mesi di 'cresta'. fanpage

Miti_Vigliero : Piandimeleto, la cameriera faceva la cresta sul conto. Trovati a casa 75 mila euro La 35enne di Carpegna è stata a… - news_ravenna : La cameriera faceva la cresta sul conto, trovati a casa 75 mila euro - infoitinterno : Piandimeleto, la cameriera faceva la cresta sul conto. Trovati a casa 75 mila euro -