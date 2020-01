Callejon | “Ci siamo detti di giocare ogni palla come se fosse l’ultima della nostra vita”

Callejon : “Ci alleniamo tanto per la precisione” : Ai microfoni di Dazn, nel prepartita di Napoli-Fiorentina, ha parlato il centrocampista del Napoli Josè Maria Callejon. Per la perfezione dei tiri ci si allena? “Ci alleniamo tanto per la precisione. Arriviamo tanto in porta, calciamo, ma facciamo pochi gol. Queste cose si allenano, lavoriamo tanto. Bisogna mettere la concentrazione in testa, bisogna fare gol perché è molto importante per noi” L'articolo Callejon: “Ci alleniamo ...