Calendario Sport Invernali oggi (26 gennaio): orari, programma, tv e streaming di tutte le gare (Di domenica 26 gennaio 2020) oggi domenica 26 gennaio ci aspetta una giornata davvero molto ricca di Sport Invernali, il Calendario è intenso e fittissimo per chiudere questo weekend davvero da urlo. C’è tantissima carne al fuoco con svariati eventi da non perdere. Il fine settimana di Kitzbuehel si conclude con lo slalom dove il nostro Alex Vinatzer cercherà di essere protagonista, le donne saranno invece impegnate a Bansko (Bulgaria) con un superG dove Sofia Goggia, Nicol Delago e Federica Brignone si presentano con importanti credenziali. Si concludono gli Europei di short track con Arianna Fontana e Martina Valcepina a caccia di gloria. Da non perdere le mass start di biathlon, Dorothea Wierer ha bisogno di un risultato importante nella sua corsa verso la Sfera di Cristallo, riflettori puntati anche sullo snowboardcross a Big White con Michela Moioli a caccia di gloria e su Federico Pellegrino che vuole ... oasport

GiocoNews_it : RT @GnMediaSrl: Il 4 febbraio a @ICE_London_Talk il panel di @GnMediaSrl e @GiocoNews_it sul #gaming in Italia - GnMediaSrl : Il 4 febbraio a @ICE_London_Talk il panel di @GnMediaSrl e @GiocoNews_it sul #gaming in Italia… -