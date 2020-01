Calendario Coppa Italia calcio 2020: date e orari delle partite, come vedere in tv i quarti di finale (Di domenica 26 gennaio 2020) Prosegue il cammino delle migliori squadre del Bel Paese nella Coppa Italia 2019-2020, con i prossimi match in programma tra pochi giorni valevoli per i quarti di finale. Dopo lo svolgimento delle prime due sfide andate in scena la scorsa settimana con le vittorie di Juventus e Napoli, toccherà a Milan e Inter ospitare rispettivamente Torino e Fiorentina a San Siro. Martedì 28 gennaio i rossoneri proveranno a prolungare il periodo positivo sfidando i piemontesi, mentre mercoledì 29 scenderanno in campo i nerazzurri di Antonio Conte contro una squadra in grande crescita come la Fiorentina. I quarti di finale in programma questa settimana, Milan-Torino e Inter-Fiorentina, saranno trasmessi in diretta tv su Rai 1 ed in diretta streaming su Rai Play con OASport che vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto ... oasport

