Calciomercato Roma, arrivato Ibanez: stasera derby in tribuna, domani visite e firma (Di domenica 26 gennaio 2020) Roger Ibanez è atterrato a Fiumicino e questa sera alle 18 sarà all'Olimpico per assistere al derby contro la Lazio. Il difensore arriva dall'Atalanta (1 presenza in un anno e mezzo) con la formula del prestito gratuito per 18 mesi. Intanto la Roma lavora sul riscatto di Smalling: lo United chiede 35 milioni, i giallorossi propongono 15. fanpage

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, c'è l'accordo con il #Barcellona per #CarlesPerez - angelomangiante : Accordo nella notte con il #Barca. Prestito con OBBLIGO di riscatto fissato a 13 milioni, con facili condizioni.… - DiMarzio : #Calciomercato | La #ASRoma programma le visite mediche per #Ibanez -