Calciomercato Napoli, c’è ottimismo per il rinnovo di Arkadiusz Milik (Di domenica 26 gennaio 2020) Arkadiusz Milik dovrebbe continuare a giocare nel Napoli, ma per il rinnovo del contratto bisogna aspettare. Secondo la redazione di Calciomercato.it, infatti, gli agenti del centravanti polacco si trovano in in Polonia e per ora il summit col Napoli per prolungare il rapporto è stato rimandato. La società azzurra ha rinviato i discorsi su tutti i rinnovi contrattuali a febbraio, a mercato chiuso. Anche Dries Mertens e José Callejon sono interessati dal discorso. Anzi, sono i primi, dato che sono in scadenza a giugno e tutto lascia pensare che la loro avventura a Napoli sia finita. Filtra ottimismo, comunque, sullo stesso Arkadiusz Milik, la cui figura è indispensabile nel 4-3-3. Motivo per il quale pure Fernando Llorente potrebbe rimanere. Si sta ancora decidendo se cederlo all’Inter, che punta però in primis il francese Olivier Giroud. Mancano 5 giorni alla fine del mercato, ma ... calciomercato.napoli

