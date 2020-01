Calciomercato Napoli | Callejon al passo d’addio | spunta l’Espanyol

Calciomercato Napoli - c’è ottimismo per il rinnovo di Arkadiusz Milik : Arkadiusz Milik dovrebbe continuare a giocare nel Napoli, ma per il rinnovo del contratto bisogna aspettare. Secondo la redazione di Calciomercato.it, infatti, gli agenti del centravanti polacco si trovano in in Polonia e per ora il summit col Napoli per prolungare il rapporto è stato rimandato. La società azzurra ha rinviato i discorsi su tutti i rinnovi contrattuali a febbraio, a mercato chiuso. Anche Dries Mertens e José Callejon sono ...

Calciomercato 22 gennaio : Politano-Napoli - sorpassata la Roma. Juve-Inter - duello per Chong. Milan - Suso dice addio! Cagliari - Pjaca ha detto sì : Calciomercato 22 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi in vista della parte finale di mercato dell’attuale sessione di Calciomercato invernale. Accordi, colpi di scena e potenziali affari delle ultime ore. JUVENTUS– Resta in stand by il potenziale scambio Bernardeschi-Rakitic, difficilmente i bianconeri decideranno di compiere un passo così importanti a pochi giorni dalla sirena […] L'articolo Calciomercato 22 gennaio: ...

contro la Sampdoria di Ranieri potrebbe esordire il prossimo acquisto Matteo Politano E' partito il...

Calciomercato Napoli : fissate per lunedì le visite mediche di Politano : Calciomercato Napoli: continua la campagna di rafforzamento del club azzurro, che è pronto a formalizzare il quarto colpo di questo scoppiettante mese di gennaio. L’attaccante dell’Inter Matteo Politano ha trovato l’intesa con il Napoli, rendendo, quindi, praticamente fatta la cessione del giocatore alla squadra di Gattuso. Tra i due club c’era già l’accordo e ora l’operazione va verso la definitiva chiusura ...

Napoli - piace Sead Kolasinac ma Ghoulam blocca il Calciomercato : Il prossimo colpo di mercato invernale del club di Aurelio De Laurentiis potrebbe essere il terzino sinistro dell'Arsenal: giocatore per il quale Giuntoli avrebbe già fatto alcuni sondaggi. Per far posto al difensore dei 'Gunners', il Napoli dovrebbe però prima liberare un posto in rosa tra gli stranieri. A partire, in questo caso, potrebbe essere Faouzi Ghoulam.Continua a leggere

Calciomercato - il Napoli rilancia per Amrabat : ingaggio più alto e nessuna clausola : Nelle prossime ore potrebbe sbloccarsi l'affare per l'acquisto del centrocampista marocchino dell'Hellas Verona. A dare una spinta alla trattativa di mercato è stata la decisione di Aurelio De Laurentiis, che ha offerto un ingaggio più alto ed eliminato la clausola rescissoria da 100 milioni di euro.Continua a leggere

Calciomercato Napoli - intesa con l’Inter per Politano : le cifre dell’operazione : Napoli e Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Politano: operazione da oltre 20 milioni di euro Matteo Politano è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli, dopo il mancato trasferimento alla Roma di Paulo Fonseca. Il club azzurro ha infatti raggiunto un accordo con l’Inter per l’esterno nerazzurro. L’operazione, secondo Il Corriere dello Sport, supererà i 20 milioni di euro complessivi: prestito ...

Calciomercato Napoli, rilancio per Amrabat: le ultime Non solo Politano. Ieri Cristiano Giuntoli ha incontrato...

Calciomercato Napoli, Allan rompe i rapporti: lo vuole la Juventus La trattativa per Emre Can...

Calciomercato Napoli, Callejon ha comunicato il suo addio: le ultime Sulle pagine dell'edizione odierna del...

Calciomercato Napoli - gli azzurri insistono per Amrabat : Calciomercato Napoli, gli azzurri insistono per Amrabat: ieri nuova offerta di Giuntoli per il giocatore del Verona Il Napoli è tornato alla carica per Sofyan Amrabat. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il club azzurro nella giornata di ieri avrebbe presentato una nuova offerta all’entourage del giocatore del Verona. Giuntoli, in particolare, avrebbe proposto al centrocampista un contratto di 5 anni a 2 milioni a stagione. Nelle ...

Calciomercato Napoli - Lorenzo Insigne è stato proposto all’Inter da Mino Raiola : L’ultima bomba di mercato arriva da Alfredo Pedullà di Sportitalia. Secondo le informazioni del giornalista, Mino Raiola ha proposto all’Inter Lorenzo Insigne per giugno. I rapporti tra i club sono buoni, dato che hanno appena concluso l’affare di Matteo Politano. Nei prossimi mesi si faranno le dovute valutazioni, considerando la crisi e il momento di confusione che stanno caratterizzando il club azzurro. Sul suo sito ...

Calciomercato Napoli - parla Carlo Alvino : “Piace Andrea Petagna - che per la SPAL però è incedibile” : Carlo Alvino, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato azzurro nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. “Il discorso della prima punta è legato alla questione di Llorente. L’Inter, nel discorso Politano vuole inserire anche lo spagnolo, ma il Napoli non può cederlo per restare in rosa con i soli Milik e Mertens, considerando anche gli ...