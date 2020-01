Calabria, gli exit poll danno per favorita la candidata del centrodestra Jole Santelli (49-53%). Callipo del centrosinistra (29-33%) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia (composto da Istituto Piepoli, Noto Sondaggi ed EMG) per la Rai, che rappresentano l’80% del campione, la candidata del centrodestra Jole Santelli ha una forchetta tra il 49% e il 53%, Pippo Callipo del centrosinistra si attesta tra il 29% e il 33%, il candidato del M5S-Calabria Civica Francesco Aiello tra il 7% e l’11%, Carlo Tansi, sostenuto da alcune liste civiche, anche lui sarebbe tra il 7% e l’11%. L'articolo Calabria, gli exit poll danno per favorita la candidata del centrodestra Jole Santelli (49-53%). Callipo del centrosinistra (29-33%) LA NOTIZIA. lanotiziagiornale

matteosalvinimi : Porterò sempre nel mio cuore gli abbracci, i sorrisi, le emozioni e l’affetto che mi avete regalato in questi mesi.… - LegaSalvini : #Salvini: Porterò sempre nel mio cuore gli abbracci, i sorrisi, le emozioni e l’affetto che mi avete regalato in qu… - Agenzia_Ansa : #Regionali: urne aperte in Emilia-Romagna e in Calabria. Si vota dalle 7 alle 23, subito dopo lo spoglio. A partire… -