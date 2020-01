Bundesliga, Werder Brema-Hoffenheim: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 26 gennaio 2020) Bundesliga, Werder Brema-Hoffenheim: probabili formazioni, pronostico e quote Al Weserstadion di Brema, alle ore 15:30 di domenica 26 gennaio, andrà in scena Werder Brema-Hoffenheim. Lo scontro sarà valido per la 19esima giornata di Bundesliga. Il Werder Brema, che adesso si trova in sedicesima posizione in graduatoria a 17 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Fortuna Dusseldorf per 0-1. Un successo salvifico per i verdi, reduci da un periodo nero e attualmente in zona playout. Ora bisogna continuare su questa strada per risalire la china. L’Hoffenheim oggi occupa l’ottava posizione in classifica con 27 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro l’Eintracht Francoforte per 1-2. Periodo così così per una squadra ambiziosa, ma spesso un po’ troppo frenata: nelle ultime cinque uscite di Bundesliga, ... termometropolitico

