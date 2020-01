Boswellia, gli effetti antinfiammatori sulle articolazioni (Di domenica 26 gennaio 2020) Pianta appartenente alla famiglia delle Burseraceae, la Boswellia è contraddistinta da proprietà benefiche che vale la pena conoscere e approfondire. Tra queste è possibile citare senza dubbio l’efficacia antinfiammatoria e analgesica. Originaria della zona dell’Africa subtropicale e del sud est asiatico, la Boswellia è famosa soprattutto per la sua resina, dalla quale si estraggono gli acidi boswellici. Queste sostanze, caratterizzate da spiccate proprietà antinfiammatorie, possono rivelarsi utili in diverse situazioni. Grazie alla loro capacità di inibire l’attività dell’enzima 5-lipossigenasi e la conseguente sintesi dei leucotrieni (molecole lipidiche direttamente coinvolte nei processi infiammatori cronici), gli acidi boswellici sono preziosi alleati quando si tratta di combattere la perdita di tono cutaneo della pelle, ma anche nei casi in cui si ha a che ... dilei

