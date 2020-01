Bosnia Erzegovina, l’ambasciatore Minasi incontra il nuovo presidente del Consiglio dei Ministri Tegeltija (Di domenica 26 gennaio 2020) l’ambasciatore d’Italia a Sarajevo, Nicola Minasi, ha incontrato mercoledì scorso il nuovo presidente del Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, Zoran Tegeltija. L’incontro ha fornito l’occasione per discutere dell’eccellente stato delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e per passare in rassegna alcuni dei temi di maggiore attualità e di mutuo interesse. l’ambasciatore Minasi ha ricordato in primo luogo la determinazione dell’Italia a sostenere il percorso di integrazione europeo della Bosnia Erzegovina e ad accompagnare il Paese nel processo di riforme indicato dalla Commissione Europea per l’apertura dei negoziati di adesione all’Unione Europea. Obiettivo comune dei due Governi è quello di rafforzare la cooperazione in tutti i settori, politico, strategico, sociale ed economico. Anche nel 2019 l’Italia si è confermata secondo partner commerciale della Bosnia Erzegovina e ... ildenaro

