Borussia, Favre: «Fantastico allenare un giocatore come Haaland» VIDEO (Di domenica 26 gennaio 2020) Favre, le parole del tecnico del Borussia Dortmund dopo la vittoria per 5-1 sul Colonia con la doppietta di Haaland Non si ferma più Haaland che in due gare disputate con il Borussia Dortmund ha già segnato parecchi gol. Al termine della gara vinta ieri contro il Colonia il tecnico Favre è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole. «Ad un giocatore come Haaland non puoi chiedere di rallentare, vuole sempre vincere e fare gol. Per un allenatore è Fantastico allenare un giocatore così. Questa sera abbiamo vinto 5-1 ma avremmo potuto segnare più gol». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

EuroCalcioMerc1 : *** La soddisfazione del tecnico del #Borussia #Dortmund, #Lucien #Favre, dopo la vittoria di ieri contro il… - BrunoGiovanni6 : RT @juventusfans: Lucien Favre vuole Emre Can ad ogni costo, ma la dirigenza del Borussia Dortmund si rifiuta di pagare la somma richiesta… - sportli26181512 : Dortmund-1. FC Köln 5-1: Gol e spettacolo nel match valevole per la diciannovesima giornata della Bundesliga. La sf… -