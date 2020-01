Bonucci a Sky: «Siamo mancati nella fase di palleggio, nel pressing» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il difensore bianconero Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky dopo la partita contro il Napoli “Davanti abbiamo trovato un Napoli che ha dato più del 100%, aggressivo, cattivo sulle seconde palle. Noi abbiamo dato il 99% dal punto di vista emotivo e l’abbiamo pagata con due episodi semplici da ribattere. Che sia da lezione. Abbiamo qualità, ma per avere quantità bisogna essere sempre accesi al massimo”. I pareggi di Inter e Lazio hanno condizionato? “Quando scendi in campo vuoi solo giocare e vincere. Stasera non ci Siamo riusciti perché non abbiamo fatto ciò che serve. Siamo mancati nella fase di palleggio, nel pressing. E’ anche merito di un Napoli che ha dato tutto se stesso. Conosco Rino e so che in queste partite sa tirar fuori dalla squadra tutto quello che ha”. Come prosegue la crescita di de Ligt? “De Ligt comincia a dirigere ... ilnapolista

SkySport : ???? #CoppaItalia – Quarti di finale ?? #Juventus ?? #Roma 3-1 ? #Ronaldo (26’) ? #Bentancur (38’) ? #Bonucci (45+2’) ?… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: BONUCCI A SKY: 'Il Napoli ha dato il 100%. Noi il 99% dal punto di vista emotivo e l'abbiamo pagata. De Ligt cresciuto'… - napolista : #Bonucci a Sky: «Siamo mancati nella fase di palleggio, nel pressing» «Stasera non ci siamo riusciti perché non ab… -