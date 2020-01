Bill e Melinda Gates vogliono ridurre la popolazione attraverso il nuovo coronavirus? (Di domenica 26 gennaio 2020) In un post pubblicato sul blog La cruna dell’ago viene citato un articolo di Business Insider, dove sono riportate le dichiarazioni di Eric Toner del Johns Hopkins Center, a proposito di un «allarme» lanciato tre mesi fa, riguardo agli effetti di una pandemia da coronavirus a partire dal Brasile, con una simulazione che prevedeva 65 milioni di morti. Dunque qualcuno già sapeva quel che sarebbe successo a Wuhan in Cina? Il coronavirus in realtà era già noto e qualcuno ne possiede il vaccino? Prima di proseguire è bene chiarire quali sono i meccanismi sottesi a questo genere di narrazioni – le vediamo in tutte le tesi di complotto – sono almeno due: la dissonanza cognitiva e il bias di conferma. La dissonanza cognitiva avviene quando siamo di fronte a due realtà contrastanti, una forte e l’altra più debole: una potenza mondiale come la Cina, si è lasciata sfuggire ... open.online

fedram67 : RT @paoloigna1: A Parte che loro non c'erano quando la spagnola nel 1918 falciò di netto la popolazione mondiale di ben 50 milioni di perso… - paoloigna1 : A Parte che loro non c'erano quando la spagnola nel 1918 falciò di netto la popolazione mondiale di ben 50 milioni… - juannepili : Bill Gates ha un piano diabolico per fatturare milioni di dollari con un vaccino contro il nuovo #coronavirus ? -