Biathlon, secondo atto della sfida tra Johannes Boe e Martin Fourcade nella Mass start di Pokljuka. Azzurri outsider (Di domenica 26 gennaio 2020) La Coppa del mondo 2019/2020 di Biathlon è pronta a vivere l’ultima giornata di competizioni della sua sesta tappa, quella che si sta disputando a Pokljuka in Slovenia. Le Mass start odierne rappresentano l’ultimo test ufficiale prima degli ormai imminenti Mondiali di Anterselva che dal 13 febbraio scalderanno i cuori degli appassionati alla Südtirol Arena. Se nel settore femminile spiccano oggi i malanni, con l’assenza di Tiril Eckhoff e i problemi alla schiena di Dorothea Wierer, tra gli uomini la situazione è esattamente all’opposto. Il ritorno di Johannes Bø ha regalato nella 20 km di giovedì uno dei duelli più epici della storia di questa disciplina, visto che il norvegese e Martin Fourcade si sono sfidati su un livello impressionante metro dopo metro alla pari per tutta la durata della prova, vinta dal detentore della Coppa del mondo grazie alla rapidità di ... oasport

zazoomnews : LIVE Biathlon single mixed relay Pokljuka 2020 in DIRETTA: la Francia vince in solitaria storico secondo posto per… - iko_ElFlaco : #Eurosport secondo me bisogna rischiare, ci si prova se fosse andata diversamente ora si parlerebbe d'altro! Chi no… - nikifigus : RT @azzurridigloria: ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2020 ? Johannes Boe torna con un vittoria, costringe il rivale @martinfkde al secondo po… -