Biathlon, Rebecca Passler medaglia d’argento nell’individuale dei Mondiali giovanili di Lenzerheide 2020 nella categoria youth (Di domenica 26 gennaio 2020) Iniziano bene per l’Italia i Mondiali youth / junior di Biathlon 2020 scattati quest’oggi a Lenzerheide, in Svizzera, dove nella 10 km individuale femminile della categoria youth Rebecca Passler centra la medaglia d’argento. Si ferma invece al quinto posto Stefano Canavese nella 12.5 km individuale maschile, sempre nella categoria youth. Nella 10 km individuale femminile successo dell’elvetica Lea Meier, che chiude in 33’52″4, battendo Rebecca Passler per 12″7. Completa il podio l’austriaca Anna Gandler, con un ritardo di 16″4. Top ten anche per un’altra azzurra, Hannah Auchentaller, nona a 1’03″3, mentre è 32ma Linda Zingerle a 3’04″4, infine si classifica 51ma Martina Trabucchi a 4’37″1. Nella 12.5 km individuale youth maschile oro al norvegese Martin Nevland, primo in 36’36″4, ... oasport

