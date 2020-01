Biathlon, Lisa Vittozzi seconda nella mass start di Pokljuka! Vince Oberg, Wierer sbaglia ed è nona (Di domenica 26 gennaio 2020) Lisa Vittozzi ha conquistato un bellissimo secondo posto nella mass start di Pokljuka, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di Biathlon. L’azzurra è così salita sul podio per la prima volta in stagione dopo un avvio complicato, venerdì era stata quarta nell’individuale in terra slovena e oggi ha confermato il suo eccellente momento di forma quando mancano poco più di due settimane ai Mondiali di Anterselva. La sappadina, mai in top-3 in questa località, ha trovato lo 0 al poligono (20 bersagli colpiti) e si è dovuta inchinare soltanto al cospetto della svedese Hanna Oberg che si è imposta con 6.5 secondi di vantaggio (34:14.4, un errore). Lisa Vittozzi infila l’undicesimo podio in carriera e precede la francese Anais Bescond (terza a 27.6), la polacca Monika Hojnisz (quarta a 37.5) e l’altra transalpina Justine Braisaz (quinta a 44.1). Dorothea Wierer ha ... oasport

JulianRoss79 : Lisa Vittozzi entra in forma nel momento giusto della stagione, proprio prima dei Mondiali di Anterselva. Ottimo #biathlon - Cruf3 : Sembra che Lisa faccia la Single Mixed e Doro riposi. Ci sta, ma visto che siamo in testa alla classifica di specia… - nikifigus : RT @azzurridigloria: ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2020 ? In archivio la seconda giornata di gare a Pokljuka: @Fisiofficial ai piedi del po… -