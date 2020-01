Beatrice Valli contro chi la critica per la terza gravidanza a rischio - (Di domenica 26 gennaio 2020) Serena Granato Tra le sue ultime Instagram story, Beatrice Valli ha risposto a chi le contesta di essere giunta ad una terza gravidanza alla sua giovane età e alla luce dei suoi recenti problemi di salute Uno dei volti più discussi nella storia di Uomini e donne è tornata al centro dell'attenzione mediatica per via di un lieto evento. Di recente, Beatrice Valli aveva annunciato di aspettare il suo terzo figlio dalla sua dolce metà, Marco Fantini. E la gravidanza in questione ha scatenato non poche critiche, giunte in rete da parte degli utenti. L'ex volto di Uomini e donne originaria di Bologna e classe 1995 ha scelto di portare avanti la sua terza gravidanza, nonostante fosse reduce da alcuni importanti problemi di salute. Qualche mese prima di giungere alla scoperta della sua gravidanza, le era stata diagnosticata una grave infezione alle tube, per via della quale aveva ... ilgiornale

dearcathe : Ma solo io trovo brutto il fatto che Eleonora Valli abbia dato alla figlia il nome ‘Ludovica’ come la sorella? Sopr… - zazoomnews : Uomini e Donne Beatrice Valli: “Sto molto giù come vi permettete a giudicarmi?” - #Uomini #Donne #Beatrice #Valli: - zazoomblog : Beatrice Valli Instagram gravidanza complicata: «Mi sta buttando un po’ giù» - #Beatrice #Valli #Instagram -