Bassetti, 'Se a qualcuno non piace questo Papa lo dica, è libero di scegliere altre strade'

Vaticano, Gualtiero Bassetti si sfoga e difende Papa Francesco: "Se a qualcuno non piace questo Papa lo dica perché è libero di scegliere altre strade". Si infiamma lo scontro interno al Vaticano, diviso sulla figura di Papa Francesco. Gualtiero Bassetti, presidente dei vescovi italiani, ha alzato l'asticella delle polemiche invitando i critici ad uscire allo scoperto.

Lo sfogo di Gualtiero Bassetti evidenzia la spaccatura nel Vaticano

Gualtiero Bassetti ha attaccato i critici di Papa Francesco e, come poche volte ha fatto nel corso della sua carriera, ha inasprito i toni minacciando una sorta di scissione all'interno del Vaticano. "Se a qualcuno non piace questo Papa lo dica perché è libero di scegliere altre strade. Criticare va bene, ma questo "distruttismo" no".

