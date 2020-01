Basket, Kobe Bryant è deceduto in un incidente in elicottero (Di domenica 26 gennaio 2020) Secondo l’agenzia di stampa AdnKronos l’ex cestista statunitense Kobe Bryant sarebbe deceduto in un incidente in elicottero avvenuto in California nella mattinata americana. A rilanciare per primo la notizia è stato il sito Tmz.com, che ha diffuso la triste notizia. L’ex campione dell’NBA, il campionato professionistico americano, sarebbe rimasto vittima di un incidente in elicottero avvenuto a Calabasas. Sul mezzo, oltre a Bryant, erano presenti altre tre persone. L’elicottero sarebbe precipitato ed il successivo intervento di pompieri e soccorritori sarebbe stato inutile. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Credit CIamillo oasport

