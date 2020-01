Barbara Alberti lascia il Grande Fratello VIP 4 per una indisposizione ma il pubblico sui social è scettico (Di domenica 26 gennaio 2020) Ieri vi avevamo detto che Barbara Alberti aveva lasciato la casa del Grande Fratello VIP 4 per degli accertamenti medici. I telespettatori hanno quindi aspettato notizie della concorrente anche per conoscere il suo stato di salute. Per tutta la giornata sui social si è parlato della scrittrice ma lei non era in casa. Nel tardo pomeriggio di oggi, 26 gennaio 2020, è arrivato il comunicato ufficiale del Grande Fratello che ha annunciato quello che è successo. La Alberti ha deciso di lasciare la casa per via di una indisposizione, questa almeno la comunicazione ufficiale sui social da parte della produzione del programma di Canale 5. Il pubblico però inizia a nutrire seri dubbi. Infatti nella diretta di venerdì la Alberti aveva manifestato la volontà di lasciare il gioco, non sentendosi a suo agio. La scrittrice in diretta aveva detto determinate cose ad Alfonso Signorini ma dopo ... ultimenotizieflash

