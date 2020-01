Bambino di 5 anni ricoverato al Gaslini | sospetta meningite

Una ragazzina dice di essere incinta di un Bambino di 10 anni. Per gli esperti “è impossibile” : Una ragazza di 13 anni è rimasta incinta, e il papà sembra essere un bambino di soli 10 anni. Darya e Ivan sono comparsi in un programma televisivo in Russia, rivelando di fatto la loro relazione. I bambini affermano di essersi incontrati un anno fa e di essersi innamorati a prima vista. Sono apparsi nello […] L'articolo Una ragazzina dice di essere incinta di un bambino di 10 anni. Per gli esperti “è impossibile” sembra ...

Gallarate - Bambino di 5 anni precipitato dalla finestra di un appartamento : Sono stati momenti di paura nella serata di giovedì venti tre gennaio, a Gallarate, in provincia di Milano, dove un bambino di cinque anni, intorno alle venti due, è precipitato dalla finestra di un appartamento. E’ stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma nella notte è stato trasferito. Le sue condizioni sono molto gravi. La vicenda ha ancora molti punti oscuri e gli agenti di polizia, ora stanno facendo il possibile per cercare ...

Sesso con un Bambino di 5 anni e una bimba di 3 : 18enne incastrata dai video su Instagram : Una 18enne di Sulphur, in Louisiana, Stati Uniti, è stata arrestata con l’accusa di aggressione sessuale ai danni due minori, un bambino di 5 anni e una bimba di 3. Ad incastrarla, alcuni video inviati su Instagram ad un altro utente che mostravano la violenza. Trasferita in carcere, il giudice ha fissato la cauzione a 2,8 milioni di dollari. Avrebbe violentato due bambini, un maschietto di 5 anni e una femminuccia di 3, e ne avrebbe condiviso i ...

Rovigo - ricoverato Bambino di 5 anni per tubercolosi. : Nei giorni scorsi, è stato ricoverato un bambino di soli cinque anni, affetto da tubercolosi, all’ospedale di Rovigo. E’ scattato subito l’allarme per i suoi compagni di scuola ed infatti ora i medici, stanno provvedendo per fare il possibile, affinché riescano ad eliminare quest’infezione in fretta. Molte persone del posto, sono rimaste sconvolte da questa vicenda, ma nonostante tutto i dottori dicono che il rischio di ...

Bambino pianista suona a 14 anni : Matteo il prodigio : Matteo Pomposelli è uno di quegli enfant prodige che tutti noi vorremmo essere. Il ragazzo suona il pianoforte da quando ha sei anni e ora che ne ha quattordici è pronto a salire sui palchi per incantare le platee. Romano e romanista, vive con la numerosa famiglia sull’Appia Nuova, precisamente a Quarto Miglio. La sua è una passione vera, pura, su cui lavora da anni con grande maturità: Per me la musica classica è pura emozione. E quando ...

Bambino di 6 anni guarisce dalla leucemia e a scuola è accolto come un eroe : John Oliver Zipay è un Bambino di soli 6 anni che ha già combattuto una battaglia che nessun Bambino della sua età dovrebbe combattere. Al povero Bambino è stata infatti diagnosticata la leucemia. È stato sottoposto a numerosi trattamenti, ha sempre lottato come un guerriero e alla fine è guarito. Al rientro a scuola, John Oliver Zipay è stato accolto come un eroe. Al piccolo John Oliver Zipay è stata diagnosticata la leucemia che lo ha ...

Milano : Bambino di 5 anni aggredito da un cane : L’episodio è accaduto a Milano, precisamente a Bresso, in via Vittorio Veneto, lo scorso 20 gennaio. Un bambino di soli 5 anni, è stato aggredito da un cane. Secondo quanto riportato sul giornale MilanoToday, il piccolo ha riportato diverse ferite alla testa, alla spalla e ad un arto superiore. Dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti i paramedici del centodiciotto, che hanno trasportato il bambino ...

Bambino morto | a 3 anni perisce in un incendio : Un Bambino morto in circostanze drammatiche. Il piccolo è rimasto intrappolato in una roulotte divorata in breve tempo da un incendio. Un Bambino morto nel corso di un incendio scaturito all’interno di una roulette. È quanto successo in una località del Galles chiamata Ffair Rhos, non lontano dalla vittà di Aberystwyth. Nel disastroso evento il […] L'articolo Bambino morto | a 3 anni perisce in un incendio è apparso prima sul sito ...

L’insegnante scoppia in lacrime vedendo cosa fa un Bambino di 5 anni per il suo compagno di classe sordo : Per i bambini non c’è differenza o avversità che impedisca loro di aiutare gli altri. Sono l’innocenza in persona. Per questo motivo, la storia di un bambino di 5 anni ha commosso tutti dopo aver provato a tradurre la storia di “cappuccetto rosso”, al suo compagno di classe che è sordo. La scena commovente si è svolta tra le mura dell’aula di una sezione prescolare della School of Magic Balloons di Rolim de Moura, in ...

Grave incidente sull’autostrada A14. Ha perso la vita un Bambino di tre anni : La tragedia è accaduta ieri pomeriggio, sull’autostrada A14, all’uscita tra Poggio Imperiale e Termoli. Un bambino di soli tre anni, mentre viaggiava in macchina con il suo papà, ha perso la vita dopo un Grave incidente. Secondo quanto riportato, i due si stavano dirigendo in direzione Pescara, quando sono rimasti coinvolti in uno schianto con altre due vetture. ...

