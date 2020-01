Avete mai visto la suocera di Caterina Balivo? Ecco chi è Mirella [FOTO] (Di domenica 26 gennaio 2020) Classe 1980, Caterina Balivo ha sposato Guido Maria Brera, il manager finanziario da cui ha avuto due figli, Guido Alberto e Cora. Durante una puntata di “Vieni da me”, Caterina ha ricevuto una visitata davvero speciale: Mirella, la mamma di Guido, si è presentata in studio, sorprendendo davvero tutti. Ecco chi è Mirella, la suocera di Caterina Balivo FOTO Ospite a Vieni da me, la signora Mirella ha sorpreso i telespettatori con il suo ingresso in studio. La donna è la mamma di Guido Maria Brera, nonché suocera di Caterina Balivo. La conduttrice e l’imprenditore si sono sposati a Capri nel 2014, con una cerimonia intima ed elegante. I due si sono conosciuti ad una cena e da allora non si sono più lasciati, come dichiarato in un’intervista: “Ci siamo conosciuti ad una cena, ed è stato subito un colpo di fulmine. Lei ha fatto un capolavoro perché ha rotto le mie paure su ... velvetgossip

PFonsecaCoach : La vostra passione è unica, oggi mi avete fatto venire i brividi. In tanti anni di carriera, non ho mai sentito un… - matteosalvinimi : Giù la maschera! Il finanziere Soros tifa per i pesciolini e pensa che Salvini sia 'un potenziale dittatore'... A… - spookyuovahes : RT @fearlesshaz: come fate a dire che la gallavich non è una otp e che fanno schifo insieme scusate ma avete mai visto shameless? Personalm… -